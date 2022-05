Romain LALANDE

Consciencieux, enthousiaste et motivé, je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Sociable et altruiste, je suis un atout pour tout projet d'équipe. Mes réussites passées montrent ma capacité à m'adapter aux nouveaux outils, au rythme de travail et à obtenir des résultats.



Je suis diplômé d'un master en Informatique et Statistique avec 6 ans d'expérience dans le développement web, l'informatique décisionnelle et la data science.



Passionné de nouvelles technologies, je m'intéresse depuis quelques années au big data, une révolution dans le monde informatique. Cet outil va permettre aux entreprises de gagner en compétitivité et de se démarquer de la concurrence en intégrant et exploitant de nouvelles sources de données.



Mes compétences :

Django

Python

Javascript

MVC

SQL Server

HTML

MySQL

Postgresql

SQL

C# .NET

VBA

CSS

PHP

Talend Open data studio

Business Intelligence

Visual Basic

Cloudera impala

Apache Hive

Apache Flume

Apache Sqoop

Qlik Sense

CDH

Hadoop

Big Data

Apache Spark

Apache Pig

Apache HDFS

Knime

ALM

SAP BusinessObjects XI