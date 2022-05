Romain LAMBERT

J'ai démarré ma carrière d'enseignant-chercheur par la réalisation de ma thèse de doctorat sous la direction du Professeur Ch-H. Fredouët à l'Université du Havre et en donnant des cours dans différentes composantes (IUT GLT, DESS à l'époque, ISEL...). Cette recherche doctorale était axée sur l'industrie automobile et le questionnement à propos du rapprochement physique des équipementiers vers les constructeurs. Ceci a débouché sur la fabrication d'un modèle décisionnel de configuration logistique...de SCM dirons nous maintenant puisque inter-entreprises.

J'ai rejoins l'ESLI en 2004 pour prendre la responsabilité de l'alternance et donner des cours. Dès 2005 je fonde le Groupement d'Etudes et de Novations pour l'Ingénierie et l'Aide à la Logistique...Génial! C'est un labo de recherche constitué des étudiants de 2° année. L'orientation est de faire réellement du SCM, c'est à dire au moins connaitre les chaînes explorées, de la matière 1° au client final.

Je m'occupe maintenant essentiellement de la recherche faite à l'école.

Membre du labo universitaire havrais CERENE et participant au programme de recherche PETREL.



Mes compétences :

Innovation

Management

Recherche

Supply chain

Supply Chain Management