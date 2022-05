Romain LAMUR

Service Urbaniste de la Chambre des notaires :



- Urbanisme notarial (réalisation et conseil)

- Instruction de documents d'urbanisme réglementaire (notes d'urbanisme, études des risques environnementaux et technologiques, taxes forfaitaires etc.)

- Manipulation des Plan Locaux d'Urbanisme (PLU) et Plan d'Occupation du Sol (POS) de toutes les communes du Département des Bouches du Rhône (connaissances approfondies sur Marseille, Aubagne, Vitrolles et Marignane)

- Mise en place d'une numérisation des données à l'aide du Système d'Information Géographique (SiG) sur le logiciel Quantum Gis.



Parcours à l'Institut d'Urbanisme et d'Aménagement Régional d'Aix-en-Provence :



Master 1:

Diagnostic Territorial : "La Métropole des Villages" sur la commune de Velaux (mention Bien)



Master 2 :

- Diagnostic et Projet : "Requalification du centre ville de Vitrolles" (mention Bien)

- Rapport de stage au cabinet TOMBAREL

- Mémoire de fin d'étude : "L'intégration urbaine des centres commerciaux de nouvelle génération : Alpha 2017 Aubagne, Lyon Confluence, Odysséum Montpellier : de la continuité morphologique au développement de l'urbanité et d'une accessibilité multimodale " (mention Très Bien)





Mes compétences :

PhilCarto

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MapInfo

Covadis

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator