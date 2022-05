Romain LANDRY

Fort d’une expérience de onze années au sein des leaders mondiaux dans le domaine du conseil et des services informatiques, je possède des compétences reconnues sur l’intégration et la maintenance d’ERP.



Ma double compétence sur SAP et sur Oracle PeopleSoft me permet d’aider les entreprises à tirer meilleur profit de leur organisation Supply Chain grâce à un système d’information performant.



Mes compétences :

Maîtrise des processus Supply Chain

Double compétence SAP et Oracle PeopleSoft

Certifié SAP SD