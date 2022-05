Romain LAPLACE

Principales expériences professionnelles :



- Depuis fin 2011 : Homologateur fonctionnel puis Team Leader, ATG Astek

- 2010-2011 : 10 mois en tant que Gestionnaire ALM au sein du service ALM Trésorerie de CA Consumer Finance (suivi des risques de liquidité et taux d’intérêt pour CACF France et ses filiales

- 2010 : 6 mois en tant que stagiaire au département de Gestion Actif-Passif de la Banque Palatine (étude des engagements de financement (réforme du coefficient de liquidité) et projet sous Fermat)





Spécialités

Langues

Anglais : Courant

Allemand : Niveau scolaire



Informatique

Logiciels : QC, QTP, Access, Excel, Powerpoint, SAS / Evolan, Fermat ALM, Harry, SAB

Langages : VBA, SQL, Latex, Unix



Mes compétences :

Finance

Gestion de projet

Produits derives

Analyse financière

Gestion du risque