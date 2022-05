Romain LARCHER

- 10 ans d’expérience dans l’industrie

(5 ans dans l’automobile + 5 ans dans le secteur aéronautique/ spatial / nucléaire / Semi conducteur)

- A travaillé dans différentes tailles d’entreprises (petite/ moyenne et grande) avec ces avantages et inconvénients.

- Profil Technique (Usinage/ Outillage /Métrologie / Mécanique et Matériaux) d’un BEP à une École d’Ingénieur

Compétences acquises:

- Manager une Équipe avec des compétences variées

- Industrialiser un produit en définissant et en optimisant les moyens et procédés de fabrication à utiliser.

- Création d’une société d’achat revente de matériel de Ski d’Occasion



Mes compétences :

Emboutissage

Machine outils

Métrologie

Outillage

patran

Planning

Qualité

Simulation

Simulation numérique

Management