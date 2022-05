Romain LAURENT

Je suis développeur web full stack à Bordeaux depuis 2004. J'ai rejoins Wopata en 2011 en tant que senior developer pour lequel j'ai participé au développement de plusieurs projets à but humanitaire (Pillango, REC).



Avant ça, j'ai été également développeur web au sein de plusieurs agences bordelaises où j'ai beaucoup aimé travailler pour des clients à envergure nationale et internationale. (Auchan, Mazda, Alfa-Romeo, Pfizer, John Deere, Lamborghini).



Devenu lead developper en web applications, mobile web applications et en responsive web sites, je me suis spécialisé dans la simplification de problèmes complexes par l'expressivité et la maintenabilité de mon code.



Mes compétences :

Middleman

Sass

Ruby on Rails

Ruby

React

Sinatra