Romain LAURENT

Recueil de données quantitatives et qualitatives :

• Réalisation d’enquêtes qualitatives et quantitatives : Définition des publics à enquêter, création de questionnaires, formation des enquêteurs, suivi des opérations de collecte sur le terrain, procédures de contrôle qualité des questionnaires ;

• mise en place de systèmes d’observation continue de population ou de dispositif : Mise en place de bulletins d’enregistrement et de suivi de parcours des publics spécifique ;

• utilisation des sources de données statistiques existantes : Recensements, enquêtes nationales, registres de données : Insee, Pôle Emploi, MSA, DRTEFP, Conseil Général, DARES…



Exploitation et analyse de données statistiques :

• Création, gestion et exploitation informatisée de bases de données ;

• traitement statistique et descriptif des données ;

• production d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs ;

• mise en place de tableaux de bord ;

• analyse des résultats ;

• présentation des données pour leur diffusion et rédaction de rapports.



Compétences informatiques :

• Bureautique : Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet ;

• gestion de bases de données, logiciels de statistique et de traitement d’enquêtes: Excel, Access, notions de SQL, SAS, Sphinx ;

• cartographie : MapInfo.



Mes compétences :

Base de données

Démographie

Statistique