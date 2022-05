Romain LAURI

Chef de projet SI au sein de la SNCF, j’interviens actuellement en temps que Project Manager dans le cadre de la mise en place de la réforme ferroviaire au sein du SIRH.



Mon rôle est d’organiser, suivre et planifier la réalisation du projet depuis sa conception jusqu'à son achèvement en s'appuyant sur la mise en place d’une coordination des compétences internes et externes.



Je également intervenu en tant que chef de projet et coordinateur sur le projet « Volet 3» visant à déployer, au 1er janvier 2015 HR Access Suite 7 en remplacement des applications internes historiques permettant la réalisation des activités de gestion administrative de 800 opérateurs et la production du bulletin de paie des 170000 agents de l’EPIC SNCF.



Missions effectuées:

- Pilotage de chantiers: PMO fonctionnel, gestion des charges financières.

- Pilotage et organisation des ateliers sur les sujets à risques

- Animation des instances et coordination des travaux

- Suivi des livraisons et de la recette

- Optimisation du suivi des actions

- Organisation et animation d’un management visuel : Serious Games



Compétences développées:

• Gestion de projet SI complexe

• Gestion des risques

• Planification

• Gestion des problèmes

• Conception et développement

• Autonomie

• Adaptabilité

• Gestion du stress

• Aptitude à la synthèse

• Anticipation

• Maîtrise de soi

• Travail en réseau

• Transversalité

• Initiative

• Diplomatie, démarche fédératrice

• Accompagnement de la transformation





Mes compétences :

Conseil

Conduite du changement

Management

Gestion d'équipe

MOA

Animation de formations

PMO

Relation client

Chargé de projet

Entrepreneur

Support

Marketing

Communication

MBA