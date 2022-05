Romain LAVOUMA

Diplômé de l'Ecole supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, j'ai effectué mes expériences professionnelles dans deux domaines distincts : la finance / contrôle de gestion et l'informatique de gestion



Suite à l'obtention de mon diplôme avec une dominante et audit-finance et contrôle de gestion, j'ai décidé de travailler à temps plein sur un projet personnel de création d'entreprise qui pour diverses raisons n'a pas été concluant.



Mes diverses expériences en audit en contrôle de gestion m'ont permis d'avoir une vue transverse des problématiques comptables et financières des entreprises. Elles ont aussi su éveiller mon envie de connaitre le côté "technique" et informatique de la gestion, c'est pour cela que j'ai rejoint la société SOPRA GROUP en 2011.



Aujourd'hui analyste fonctionnel depuis deux ans sur l'ERP ORACLE (Finance) pour un grand client industriel Français, je ne peux que confirmer l'importance des systèmes d'informations dans l'analyse comptable et décisionnelle qui en découle. Ce sujet avait d'ailleurs fait l'objet de mon mémoire de fin d'études : "De l'importance de la qualité des données dans le pilotage de l'entreprise". Je reste aujourd’hui persuadé que l'informatique est au cœur des problématiques des contrôleurs de gestion souvent limités pour le traitement de données en masse.



Avoir une compétence en base de données et en ERP financiers permet selon moi d'aller plus loin dans l'analyse et le reporting des données comptables.









Mes compétences :

Audit

Contrôle de gestion

Erp

Oracle

Analyste fonctionnel