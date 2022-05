Romain LE TEUFF

Breton de naissance, j'ai aujourd'hui 23 ans. En tant que véritable passionné du monde digital, j'aime découvrir de nouveaux aspects de la numérisation des entreprises. Que ce soit par le biais des médias sociaux, ou celui de l'UX design, je suis persuadé de l'intérêt qu'ont les société de tous horizons à développer leur présence en ligne. Et j'aspire à contribuer aux projets qui me seront confiés dans le futur. Mais comment en suis-je arrivé là ?



Il y a 3 ans, j'ai fais mes débuts au sein de la société Alré Pêche et Chasse, en tant que stagiaire dans le cadre d'une licence professionnelle Commerce en Ligne. J'y ai appris le fonctionnement d'une e-boutique, la gestion de cette dernière, et tout ce qui en découle ! De la création à la gestion des communautés, au travail de l'image de cette dernière sur internet.



Suite à cette licence, je reste dans un domaine qui m'est chère : la vente de matériel de pêche/chasse. Je suis recruté par la société Alcédo Chasse et Pêche : je développe la E-boutique, anime et suis les réseaux sociaux, créé des visuels en PAO ( visuels web, flyers, PLV ... ).



Aujourd'hui, je retourne à l'école ! Je suis Community Manager en alternance au sein de la société Explore, à Carquefou. Mon école, le Digital Campus, est quant à elle à Rennes. J'entame donc en septembre 2014 deux années de mastère Expert en Stratégie Digitale. La première s'est déroulé à merveille : la stratégie Twitter et le blog sont en place. Cette seconde année sera pour moi l'occasion de me voir confier de nouveaux projets.



Passionné par le monde de la pêche à la mouche, je suis le créateur du blog Flytailleur. Un blog spécialisé dans le domaine, qui traite des sujets riches et variés, et qui a pour ambition de redonner un coup de fouet à ce sport, au travers d'une expérience unique et moderne. Je rédige aussi pour le blog Le Mouching : un blog franco/américain dédié, là encore, au monde de la mouche !



Mes compétences :

Rédaction web

Adobe première

Blogging

Référencement naturel

Google analytics

Community management

Facebook

Rédaction de contenus

Pêche à la mouche

Stratégie digitale

CSS 3

HTML 5

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6

Webmarketing