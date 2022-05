Romain LECLERC

Né le 26/03/1974 à Paris 14ème, je suis célibataire et vis aujourd'hui en Belgique dans la région du Brabant Wallon depuis 4 ans, après avoir vécu 32 ans en Limousin et un an en Aquitaine.



j'ai obtenu mon Baccalauréat (Philosophie-langues) en 1994.

Puis je me suis orienté sur l'université de droit de Limoges ou j'ai validé ma 1ère année et ai atteint le niveau 2ème année.

En 1998, je rentre dans la vie active et me présente à différents concours administratifs de catégorie B et C tout en suivant une préparation à ces concours au GRETA de Bellac (87). j'effectue en parallèle différents petits rôles de figuration dans des opéras et opérettes au Théatre de Limoges.



En 2000 je rentre dans la société "Internationale Paper" en tant qu'intérimaire au poste de conditionneur Cariste emballeur et logistique de production.

Je signe mon premier CDI en mars 2000 à ce poste au sein de cette société, évoluant jusqu'au poste de conducteur presse-pâte en 2OO5.

Ce premier emploi m'a permis de m'adapter au monde de la production, à apprendre le travail sur le terrain, en salle de contrôle, et à gérer une petite équipe.

Cette première expérience professionnelle dans le monde du bois et du papier a été bénéfique, elle m'a appris à travailler dans le monde de l'industrie lourde.Cet emploi auquel je n'étais pas destiné s'est révélé être un défi passionant ou j'ai pu me réaliser et me découvrir.



En 2007, je postule à Hélio Charleroi (Imprimerie en Belgique) en tant que responsable de la Cellule papier. Après différents entretiens, la Direction m'oriente sur le poste de responsable planning.

Poste ou je signe mon 2ème CDI, j'organise le plan de production de cinq rotatives deux 2m45 (laize) et deux 4m32 (plus grandes rotatives en fonction dans le monde de l'imprimerie Héliogravure) en accord avec les services commerciaux, la fabrication, la cellule papier, la logistique et la maintenance.



Ceci pour moi est une nouvelle expérience enrichissante, je passe d'ouvrier qualifié à employé administratif et je peux donc aujourd'hui concilier la réalité de la production avec les impératifs administratifs.



Aujourd'hui je recherche un nouveau défi avec encore plus de responsabilité et de nouvelles choses à apprendre....





Formation initiale et continue:

2007: Formation individuelle en anglais (CLEF)

2001-2007: Formation interne "Internationale paper" en sécurité industrielle avec reyclage annuel.

Interventions lourdes sur sinistres, incendies et produits chimiques

2000: Licence de Cariste (AFT-IFTIM Limoges)





Langues:

Français langue maternelle

Espagnol Avancé

Anglais Intermédiare





Connaissances en informatique:

Microsoft Excel,Outlook,GPAO



Mes compétences :

Opiniâtre

Planning

Production