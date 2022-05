Romain LEDRU

De formation Master Finance d'Entreprise et des marchés, j'exerce aujourd'hui une fonction de gestionnaire ALM au Crédit Agricole du Nord Est à Reims. Après avoir développé une expertise sur la technique des crédits syndiqués, je compléte mes compétences d'analyste financier à travers un poste de gestionnaire en Actif/Passif sur les problématiques de Risque de taux, de liquidité et fonds propres.



A noter que j'ai également eu l'occasion de diversifier mon savoir-faire en ingénierie financière (M&A, Capital Investissement, LBO, …), et produits structurés en travaillant au sein d'une Banque d'Affaires.



M'appuyant sur une expérience professionnelle de plus de 6 ans au sein du Crédit Agricole, je continue à développer diverses expertises constituant une assise bancaire et financière solide.



Mes compétences :

ALM

LBO

Bourse

Finance

Banque