Romain LEMÊLE

Jeune diplômé Ingénieur Aéronautique et Spatial.



Profil scientifique, brillant et passionné.



Sortant d'un stage de fin d'études au CNES (Toulouse) : Développement d'une nouvelle méthode de calcul du champs de gravité ; Développement d'un programme de calcul dynamique sous Fortran90.



A la recherche d'un premier emploi dans les domaines suivants :

Domaine spatial - Orbitographie - Contrôle de trajectoire - Réalisation des opérations satellites - Développement de missions - Traitement d’image - Télécommunications - Télédétection



Mes compétences :

Mécanique spatiale (manœuvres képlériennes, propul

Astronomie fondamentale

Télécommunications spatiales / Traitement du signa

Radar

Optique spatiale / Techniques d'observation / Capt

Systèmes mécatroniques / Automates

Gestion de projet (MS Project)

Microsoft Windows / Mac OS / Linux

Microsoft Office

Fortran90 / C / C++

CATIA V5

Matlab / Simulink

UNIX

CAML / MAPL

Anglais courant (TOEIC 900)