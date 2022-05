Romain LEMONNIER

Chargé d'affaires au sein d'Enercia, je m'occupe de l'accompagnement de nos clients promoteurs, bailleurs, architectes et autres dans la definition de leurs besoins, propose en relation avec mes responsables de pôle des solutions adaptées à chaque problématique et assure le respect du planning dans la réalisation des missions qui nous sont confiées.

Je suis également investi dans la définition en interne de méthodes et process dans le cadre de la certification ISO 9001 de la société pour assurer qualité et efficacité à nos clients.



Mes compétences :

Ingénierie

RT2005

PHPP

Ingénieur

RT2012

Photovoltaïque

Energie

Labels de performance energetique (HQE, H&E, LEED,

Audits énergetiques

Étude thermique

Maitrise d'oeuvre fluides

RTex