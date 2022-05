Romain LEVY

De formation supérieure en gestion financière, je justifie d'une expérience de plus de dix ans dans la fonction administrative et financière dans un environnement international.

J'ai travaillé au sein de grands groupe mais aussi dans des structures à taille humaine.

J'ai pu y développer des qualités relationnelles, de rigueur, de management,d'organisation, d'adaptation, d'analyse et de synthèse.

J'ai une bonne maîtrise de l'anglais, des principes comptables et financiers, du contrôle de gestion, de la gestion de projet, du droit, de la gestion du personnel, des outils de gestion ainsi qu'une forte sensibilité aux systèmes d'information.

J'ai en outre une expérience de la levée de fonds.



Mes compétences :

Administratif

Audit

Audit interne

Budget

Comptabilité

Comptes Consolidés

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Droit

Droit des sociétés

fiscalité

FORECAST

Levée de fonds

Management

Oracle

SAP

SOX

Systèmes d'Information

Trésorerie