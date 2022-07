Suite à l'obtention du diplôme d'ingénieur génie industriel et mes 3 années d'apprentissage au sein de Thermodyn GE Oil & Gas, j'ai effectué une mission en tant que chargé d'affaire chez PSA. Homme de terrain, d'action et appréciant le contact humain, je suis désormais Coordinateur d'équipe Logistique au sein de la société de e-commerce AMAZON.



Ma rigueur, ma motivation et mon enthousiasme sont mes atouts pour réussir les challenges qui me sont proposés.