Romain PULICANI

Diplômé du Master Diagnostic d’entreprise de l’IAE de Lyon et titulaire d’un Master de Management à l’université Lyon 2, j'ai développé au travers de mes différentes expériences en entreprise les compétences indispensables pour exercer les fonctions de consultant:

- un goût certain pour l'analyse de marché, la recherche d’informations et la compréhension des processus de l’entreprise,

- une connaissance des méthodologies pour diagnostiquer, formaliser et mettre en œuvre des solutions,

- un esprit de synthèse, un sens de l'analyse et du suivi développé,

- la maitrise des outils de la bureautique.



J'ai également intégré des valeurs telles que la confidentialité, la fiabilité de l’information et le respect du client.



J'aime travailler dans un environnement stimulant et varié, je suis suffisamment réactif et rigoureux pour m’organiser en toute autonomie. J'ai de plus une très bonne capacité d'adaptation ainsi qu’un sens de l'écoute développé, me permettant d’intégrer facilement une équipe de travail.





Compétences:



- Diagnostic général d’une entreprise : analyse d’une situation, conception des marges de manœuvres et des défis à relever, formulation d’orientations possibles pour assurer le développement de l’entreprise.



- Processus de contrôle interne



- Elaboration d’un Business Plan



- Maîtrise du pack office (Word, Excel, PowerPoint)



- Anglais : Courant

- Espagnol : Scolaire



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion

Reporting