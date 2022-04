Diplômé du master II Management des processus de production de biens et services au sein de l'université Paris Dauphine,en décembre 2008, je recherche un emploi (CDI ou CDD) dans le domaine de l'AMOA ou du Contrôle de gestion

Ce master m'a permis d'acquérir une vision précise des problèmes de performance rencontrés dans les chaînes logistiques et les systèmes de production de services, ainsi que les instrumentations disponibles qui permettent de les analyser et les traiter. Au cours de ce master, j’ai également suivi une formation complémentaire dans la dominante Contrôle de gestion et analyse financière ce qui m'a permis d’avoir une vision plus approfondie du pilotage des systèmes productifs.



Je me tiens à votre entière disposition pour que nous discutions ensemble de mes motivations et de ma volonté d’intégrer votre entreprise en lui apportant une réelle valeur ajoutée.



Dans l’attente de vous rencontrer très prochainement, je vous prie Madame, Monsieur, de croire en l’assurance de mes sincères salutations.



Ilies HAKIKI





Logiciels : WORD, EXCEL, ACCESS, Ciel Comptabilité, Ciel Commerciale, PowerPoint, Publisher, Spad



Compétences : VBA, SQL, Business Object

Modélisation et simulation de processus de production de biens et services ; utilisation d’un logiciel de simulation de processus (simul8).

Modélisation et résolution de problèmes d’optimisations s’appuyant sur l’approche des modeleurs (Xpress-MP).

Analyse et gestion du risque (simulation) avec l’utilisation du Ad in d’Excel ;@Risk.





Langues :



Arabe: Maternelle.

Anglais: lu, écrit, parlé.

Espagnol: Notions.



Mes compétences :

Achat

Banque

Comptabilité

Conseil

Contrôle de gestion

ERP

Finance

Gestion de la production

Gestion de projet

Logistique

MRP

Production

Supply chain