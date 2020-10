Romain RYBICKI

Bonjour,



Actuellement Responsable de Rayon chez Leroy Merlin, une entreprise dans laquelle je m'épanouis grâce à sa culture de partage fondé sur les Hommes (collaborateurs/clients).

Mon objectif au quotidien est de combiner satisfaction client, et bien être des collaborateurs.



Mes plus belles réussites sont de voir mes collaborateurs monter en compétence, et évoluer dans leur métier.

Athlète pratiquant la Course à pied à haut niveau, le sport a toujours été pour moi un moyen de m'élever plutôt qu'une fin en soi. Il m'a permis de m'exprimer, me dépasser et acquérir des valeurs fortes, que je mets en application dans ma vie personnelle et professionnelle.



Les parallèles entre Sport de haut niveau et Entreprise sont évidents: travail individuel au service du collectif, persévérance, rigueur, performance dans la durée, organisation, atteinte d'objectifs, capacité d'adaptation et de réaction, prise de recul, analyse de l'échec, résilience, gestion du stress, capacité à fédérer, promouvoir...



Toujours positif et constant, les nouveaux challenges sont pour moi une source de motivation. La routine est interdite.



Ouvert aux challenges, pour toute opportunité professionnelle, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Distribution spécialisée

Management

Logistique

Microsoft Office