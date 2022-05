Paul FAUCUIT

Actuellement chargé de Middle-Office en financement structurés, je participe à l'analyse de la documentation juridique pour les opérations de financement. Mon analyse est particulièrement axée sur l'aspect opérationnel de cette documentation avec pour objectif de prévenir les risques pour mon entreprise. J'analyse des contrats en langue française, anglaise et espagnole.

Je travaille en étroite collaboration avec les chargés de Front-Office et les chargés de Back-Office pour assurer une transmission d'information de qualité dans un soucis permanent de satisfaction du client final. J'ai également des relations régulières avec les services risques, comptabilité et avec la salle de marché afin de coordonner tous ces acteurs. Pour les dossier ou nous intervenons en tant qu'agent, j'ai également des relations avec les clients emprunteurs.



Mes compétences :

Banque

Vente

Autonomie professionnelle

Travail en équipe

Gestion des opérations

Gestion du risque

Analyse de risque

Management