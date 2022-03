Romain SOHET

Après avoir commencé comme Analyste Programmeur mainframe en 2000, j'ai ensuite évolué vers la gestion de projets informatiques, notamment pour la fusion applicative entre Renault et Nissan lors de la création de l'Alliance commune aux deux constructeurs.



Depuis cette mission (2003-2005), je me suis depuis dirigé vers le management de transition et le PMO, apportant ma pierre à l'édifice pour des comptes comme le Ministère de la Recherche, la Défense Nationale, Mars Petcare, etc ... La récurrence de ces missions de transition était essentiellement basée sur le besoin de communication et de planification entre les interlocuteurs les plus prégnants, et par la mise en place d'un éclairage sur les parties techniques afin de les rendre compréhensibles par des sponsors non-techniques. Cela s'obtient par beaucoup de pédagogie, mais aussi grâce à des processus de modélisation comme UML, TOGAF, BPM ... ou des procédures comme Lean ou CMMI 3.



Toute une vie d'expériences, donc, au service de clients acteurs majeurs dans l'industrie, la banque, les assurances, le Gouvernement ; mais qui me laisse un peu de temps pour m'occuper d'autres structures chez qui je suis associé et pour me former aux nouvelles technologies et produits du marché. Ainsi, je suis impliqué dans un cursus d'information et de formation auprès d'IBM concernant toutes les nouveautés en infrastructures pour le monde Cloud, le Smart Storage, le Pure System. Autant de systèmes d'avenir dans lesquels je me spécialise, afin de mener à bien des projets modernes et surtout rentables, notamment dans des optiques e-business et CRM.



Mes compétences :

ITIL

CMMI

Mainframe IBM

Management de transition

Rigueur

Coordination

Organisation

Encadrement

Gestion de projet

R&D

Agile Scrum

PRINCE 2