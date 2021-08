Romain THOMAS

Mon parcours :



Juriste, j'ai découvert l'exercice du métier de gestionnaire en assurance et avec lui, un domaine d'activités vivant, à forte dimension humaine. Détermination des responsabilités, relation clientèle personnalisée et résolution optimale des litiges et sinistres en constituent les enjeux et les défis.



Pour acquérir une expertise dans mon métier, j'ai choisi de m'ouvrir à l'International ; jai ainsi vécu en Irlande près de 10 ans où jy ai notamment travaillé pour AXA Partners en qualité de Senior de l'équipe Sinistres française (Assurance Emprunteur ; Vie, IARD : Perte Financière, Bris de machine).



Parallèlement à cette activité professionnelle, jai préparé et obtenu en 2018 le Certificat Professionnel Intermédiaire Européen en Assurance EFICERT ("European Financial Certification Organisation").



En septembre 2019, j'ai répondu favorablement à l'opportunité qui m'était offerte de prendre en charge à titre de Senior-Référent technique la nouvelle équipe Sinistres & Contentieux pour la France-Benelux (Assurance Emprunteur ; Vie, IARD : Perte Financière, Bris de machine), créée par AXA à Toulouse-Balma dans le cadre d'une nouvelle politique et stratégie d'Entreprise.



Pour compléter mon profil professionnel, jai obtenu en 2021 un Master 2 en « Manager de lAssurance » auprès de lESA (Ecole Supérieure dAssurances, Paris).



Mes compétences :

- solides connaissances du droit des assurances en France et en Suisse romande.

- pratique des contrats et produits en assurance (Assurances emprunteurs, Vie, IARD : Perte Financière, Bris de machine) :

prêts immobiliers, prêts automobiles, crédit à la consommation...

décès, invalidité, incapacité de travail, perte d'emploi.

véhicules et bris de machine.

- traitement des demandes et de la relation clientèle.

- garant du support et de la bonne communication en interne et avec les Partenaires.

- familier des interactions avec les clients, avocats et tribunaux.

- à l'aise dans un environnement international.



Pour me joindre :

romainthomas025@gmail.com



Specialités :

gestion clientèle

sinistres (Assurances emprunteurs, Vie, IARD : Perte Financière, Bris de machine)

détermination des responsabilités - litiges - contentieux

solutions amiables et pré-judiciaires (recouvrement de créances)

communiquer et négocier - goût et aptitude avérée à la rédaction

... des compétences et un savoir-faire au service d'une volonté de progresser dans mon métier.