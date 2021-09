Romina GUCCIARDI

Assistante Administrative et Technique, je possède une expérience de 6 ans dans l'industrie aéronautique et deux ans et demi à la Française des Jeux.



Je souhaiterai désormais proposer mes compétences dans d'autres secteurs qui auraient besoin d'une expertise dans :



- La gestion de dossiers techniques,



- La gestion de flux logistique,



- La gestion de projet,



- L'assistanat d'ingénieur.



Je reste à votre disposition au 06 19 55 34 83.



Mes compétences :

Gestion de flux

Gestion administrative

Analyse

Gestion de projet

Aéronautique

Charte appel

Support technique

Relations clients