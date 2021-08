Roucou NICOLAS

Après un virage dans ma vie privée en 2004 (je quitte la banlieue parisienne pour la Vendée), je m'y installe afin de me rapprocher d'avantage des "opérationnels industriels" français.



De nature curieuse, j'ai un parcours atypique (pilote produit chez un équipementier auto. puis chef de projet chez un injecteur rang 2 puis chef de projet moules neufs et actuellement coordinateur qualité projet) démontrant mon intérêt pour le milieu industriel.



Tout le monde se souhaite être avenant, à l'écoute des autres, ayant de l'autorité suffisante et contrôlée, aimant les responsabilités et les challenges techniques et/ou relationnels... je pense être de ces personnes et le souhaite à chacun.



Ce qui est aujourd'hui essentiel pour moi est de croire aux nombreuses facultés et opportunités que l'industrie de notre pays peut encore nous offrir, sur notre territoire ainsi qu'à l'étranger.



Au plaisir de se rencontrer.



Mes compétences :

Gestion Projet International

Planification

Suivi clients

Qualité projet

Rigueur

Adaptabilité