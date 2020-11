Roxane PAULIN

Titulaire master 2 Droit du numérique de l'Université Toulouse 1 Capitole et du certificat de spécialisation CIL/DPO du CNAM, je pourrai vous apporter des connaissances juridiques (notamment sur la protection des données à caractère personnel) ET informatiques (conception de bases de données ou de site web).



Je fais de la veille juridique sur mon compte twitter et écrit des articles sur mon blog : https://astucesjuridiques.wordpress.com/



Mes compétences :

Rédaction

Veille informationnelle

Informatique

Propriété intellectuelle

Droit des affaires

Management

Fiscalité des entreprises

Synthèse

Programmation

Modélisation UML

Droit des données personnelles

Base de données

Algorithmie

Droit du numérique

Cybersécurité

Contrats informatiques

GANTT Project

HTML

Gestion de projet

Redmine

XML

Création de site web

Sécurité des systèmes d'information

Réseaux sociaux

SQL

Veille juridique

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Visual Basic for Applications

Cascading Style Sheets

Cisco