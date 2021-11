Rozenn GUENNEC

14 ans d'expérience dans le commerce international, dont 7 ans en tant que Responsable Commerciale Export ; dans les secteurs de la mode et la beauté. Trilingue français / anglais / espagnol. Jai piloté, animé et développé des réseaux à linternational (distributeurs, agents, clients directs), notamment sur les zones Europe, Dom Tom, MO, Afrique ; pour des marques de luxe ou plus confidentielles, dans le bio et le conventionnel. Je suis aujourdhui à la recherche d'un nouveau challenge.



* Stratégie / Animation et développement commerciale et marketing:

- Pilotage, animation et développement dun réseau à l'international (distributeurs, agents commerciaux, clients directs/ retailers)

- Prospection et recrutement de nouveaux partenaires / clients

- Définition et application de la stratégie commerciale et du marketing mix pour chaque marché / Positionnement

- Lancement et développement d'une marque à l'export

- Définition et suivi du budget et des objectifs commerciaux par marché

- Développement du CA et de la marge

- Analyse des ventes, suivi performances produits, recommandations, propositions de commandes



* Prospection et présence terrain:

- Déplacements sur la zone Europe, DOM TOM et Afrique Subsaharienne et participation aux salons professionnels

- Prospection et études de marchés



*Collaboration transverse

- Coordination avec les fonctions supports (finances, marketing, production, qualité, ADV)