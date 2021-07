Rudy BEHAGUE

Vous êtes à la recherche d’un collaborateur motivé, rigoureux et autonome capable de s’adapter à différentes situations, je vous propose ma candidature et mes aspirations.



A 35 ans j‘ai acquis de solides connaissances dans le secteur commercial et managérial !



Je suis diplômé d'un D.U.T. Techniques de Commercialisation et d'un niveau Licence Management des Unités Commerciale. J'ai réalisé l'intégralité de mon parcours scolaire en alternance, alliant Théorie et Pratique ce qui m'a permis grâce à une activité professionnelle terrain d'entrer dans la vie active rapidement avec une certaine facilitée et des qualifications.



Mon expérience au sein de diverses sociétés m'a offert d’acquérir de solide base dans le domaine de la vente, du marketing, du management, du recrutement et de la formation.

Au cours de ces années, mes qualités relationnelles, mon esprit d’équipe et ma force de persuasion m’ont donné l’occasion de rencontrer différentes personnes et de travailler avec divers typologie de clientèle dans mon parcours et ainsi de partager mon goût du travail et de la persévérance.



Malheureusement, mes perspectives de carrière et mon épanouissement personnel y étant limitées, je suis à la recherche d'une entreprise à même de m'offrir les opportunités d'évolution auxquelles j'aspire.

Aujourd’hui, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière et je désire mettre au service d'une entreprise dynamique et à taille humaine mes compétences, mon courage et mon sérieux ...



Mes compétences :

Développement commercial

Accompagnement

Financement de projet

Suivi commercial et administratif

Organisation

Administration des ventes

Prospection

Formation

Recrutement

Conseil

Management

Vente

Animation commerciale

Animation de réunions