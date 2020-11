Rudy FIDOL

Diplômé de l'Idrac Paris Business School (cursus triple compétence : Marketing, Business Development & Team Management) je suis spécialisé dans la commercialisation de produits et de solutions de services auprès d'une clientèle tant BtoB que BtoC depuis plus de 10 ans environ. Je suis capable de mettre en exergue de façon dynamique au sein d'une équipe toutes mes compétences en Négoce-Management pour davantage accélérer le chiffre d'affaires global d'une firme.

Dans l'âme, je suis un homme de terrain, un fin négociateur et ayant une appétence certaine pour les challenges et le dépassement de soi. Un vrai mental d'acier ! Aussi, de nature rigoureuse, organisée, travailleuse, dynamique, pragmatique, loyale et consciencieuse des enjeux professionnels ; j'aime le travail en équipe, le développement commercial, la fédération d'unités tout en conjuguant un sens entrepreneurial poussé et un leadership évident/naturel.

En d'autres termes mes domaines d'expertise sont :

- Le recrutement d'une force de vente disciplinée, compétente et courageuse pour l'atteinte des objectifs fixés par la Direction Générale

- Le développement commercial où toujours je mefforce de faire preuve de grande pugnacité et de méthode (surtout à l'égard de mes équipes à titre d'exemplarité) dans le but de remporter de nombreuses affaires.

- Le management et la fédération d'unités vers un but commun tout en respectant la stratégie, la politique et les valeurs globales de lentreprise.



So, lets make business together !



Mes compétences :

Marketing

Développement et performance commerciale

Team Management