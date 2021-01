Rudy GIRAUD

Professionnel de l’immobilier et de la finance, j’anime un réseau de CGPI, Banques Privées sur la région Rhône-Alpes. En effet, je mets en place des partenariats et accompagne mes clients sur la commercialisation d’immobilier en direct (Malraux, Déficit Foncier, Pinel et Monument Historique) ou à travers des solutions patrimoniales (SCI Déficit Foncier et SCI Malraux).



L'animation permanente de mon réseau fait partie intégrante de ma mission. Je développe également des liens forts avec des professionnels du conseil tels que les avocats, notaires et experts comptables.



Si vous souhaitez me contacter envoyez moi un mail sur : rudy@groupecrequy.fr

N'hésitez pas à me contacter sur mon portable au 07 78 44 61 54.



Mes compétences :

Analyse financière

Finance

VBA

Asset management

Certification AMF