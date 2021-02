Sabine DE LEISSÈGUES

17 ans d’expérience dans le Marketing et Communication Corporate et les Relations Presse

•Élaboration de budget et stratégie de communication B to B et stratégie de marque de sociétés de services aux entreprises

•Élaboration et mis en œuvre d’actions de Relations publiques, Relations presse, Mediaplan (campagne publicitaire) et stratégie digitale inbound marketing et lead-genetation.

•Communication interne (com RH, convention, intranet, change management ... )

•Élaboration de collection de brochures externe et interne (collaterals), suivi de la chaîne graphique, pre-presse.

•Élaboration de benchmark, études, Thought leadership - espère view point

•Gestion de business development

•Gestion de site web marketing digital

•Gestion d'équipe (5pax)



Mes compétences :

Stratégie de marque

Marketing opérationnel

Communication

Relations presse

B to B

Partenariats

Relations publiques