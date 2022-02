Bonjour à tous,



Après une formation en ingénierie juridique et financière (Master 2, bac+5), j'ai démarré ma carrière professionnelle au sein de KPMG France pendant deux ans.

J'ai ensuite travaillé cinq ans au sein de The Dow Chemical Company en tant que responsable comptable.

Je suis actuellement responsable comptable au CFCAL, filiale de Crédit Mutuel Arkéa.



Sabine Niess



Mes compétences :

Allemand

Analyse financière

Anglais

Anglais professionnel

Audit

CEGID

Comptabilité

Contrôle de gestion

Sage

SAP

Us gaap

Normes comptables internationales IAS/IFRS

Comptabilité bancaire

Microsoft Office

Management opérationnel

Reporting financier

Fiscalité

Audit financier

Gestion de projet

ERP