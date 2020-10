Steevie HEYD

Fort de mon expérience dans l'implémentation de progiciels de gestion intégrée et de systèmes multimédias, j'interviens sur les problématiques liées à la transformation et à l'évolution des systèmes d'information au sein de l'entreprise :

- définition des usages, services et outils à valeur ajoutée (outils décisionnels, intranet, site web, ERP.)

- outils métier.

- réflexion sur l'organisation et la gouvernance associée aux systèmes d'information.

- accompagnement à la conduite du changement.

- accompagnement projet et pilotage de la mise en œuvre.



Mes compétences :

International project management

Suivi technique

Consulting

Management d'équipe

Suivi de projet

Chef de projet

Veille technologique

Management de projet

Veille commerciale

Formation utilisateurs

Conduite et Gestion de projet

Besoin client

Fonctionnement par projets

Identification et analyse des besoins

Cahier des charges

Management projet

Consultant

Internet

Web

Logistique

Marketing

E-marketing

Intranet

Ecommerce

Systèmes d'information

GED

Avant vente