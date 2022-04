Jonathan MARTIN

Après un DUT en multimédia, suivi d'une Licence et d'un Master en Ecole de Commerce (option Marketing en Développement Commercial), j'ai assuré pendant plusieurs années différentes missions marketing au sein d'ALSATEL (intégrateur télécoms & réseaux, filiale de FORCLUM, groupe EIFFAGE).



Ayant été pendant près de trois ans, le responsable du développement des activités opérateur, j’ai collaboré sur de nombreux projets traités en « Marque Blanche » avec DIATEM.



Après plusieurs années passées dans une grande structure, je souhaitais retrouver l’esprit d’une PME en pleine croissance et l’envie d’entreprendre. C'est ainsi que j'ai rejoint la société DIATEM en octobre 2010. Je porte le développement d’une des deux activités de DIATEM. Il s’agit pour moi, à la fois d’animer un réseau de partenaires, d’assurer un rôle commercial auprès de clients finaux et d’œuvrer au développement d’une formidable organisation, dans une environnement très concurrentiel.



De part mes nombreuses expériences j'ai acquis des compétences transversales dans l'environnement des PME.



La raison de ma présence sur VIADEO? Très simplement l'envie de découvrir et d'échanger sur des expériences passées ou à venir...



A très bientôt!



Mes compétences :

Fibre Optique

Voix sur IP

Oenologie

Développement commercial

IT

Marketing

PME

Golf

MAC

CISCO