Céline OHANA

Après diverses expériences professionnelles - dans le privé comme dans le public -puis un voyage autour du monde de plusieurs mois, j'ai tenté de faire coïncider au mieux mes valeurs avec mon activité. Une quête de sens perpétuelle... En voyageant, souvent bénévole dans des fermes mais aussi parfois touriste égarée, j'ai pris conscience de la fragilité de la Terre et de l'impact de l'humanité sur la biodiversité. Cet œil ouvert ne me laisse plus d'autre choix que de sans cesse rechercher à avoir un impact moins destructeur, si ce n'est créateur de vie.



Après avoir passé près de deux ans à porter la voix de Greenpeace auprès du grand public pour sensibiliser aux problématiques environnementales majeures (OGM, nucléaire, pêche intensive, quête effrénée de pétrole, destruction des forêts primaires...), il m'a fallu passer concrètement des paroles aux actes.



Mon idéal d'autosuffisance (énergétique et alimentaire) se traduit forcément par un retour au secteur primaire et l'agriculture biologique devient donc la seule activité à laquelle je souhaite me consacrer pleinement, pour prendre soin de la Terre, se nourrir et nourrir sainement les autres. C'est pourquoi j'ai suivi au printemps 2013 une formation en agriculture biologique qui m'a permis d'engager une reconversion concrète. Depuis cet été, l'intégration des Jardins d'Idées en tant qu'encadrante technique m'a permis une immersion complète sur le terrain.



Depuis plusieurs années, mon objectif est de m'installer comme maraîchère, et chaque jour me rapproche un peu plus de cette vision... Certes, il me reste encore à raffermir mes compétences, à mobiliser certaines ressources, à trouver la terre promise, mais le chemin m'y mène sans nul doute.