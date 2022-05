Sebastien HEYD

Économiste de la construction de formation, j'ai toujours été un grand passionné d'informatique et de nouvelles technologies.



Autodidacte chevronné, j'ai pu profiter depuis 1999 d'opportunités professionnelles en SSII et agences web pour acquérir de solides compétences en développement web, mais aussi en administration des systèmes LAMP.



Polyvalent, curieux de nature et en veille permanente, je suis devenu au fil des années un spécialiste des technologies, languages et solutions open-source comme Linux, PHP, MySQL, etc...



Spécialisations :Développement orienté objet en PHP5, maitrise plusieurs frameworks actuels.



Développement :

PHP / MySQL

HTML4/5 - JS - jQuery - CSS2/3 - LESS - XML - JSON - DOM - AJAX - REST - SOAP - XMLRPC

Frameworks PHP : Laravel - Codeigniter, Symfony, Change, Zend

Frameworks Js : jQuery - jQuery UI - ExtJs - Prototype

Templating : Blade, Smarty, Twig

Testing : PHPUnit, Selenium

Méthode de conception MVC



Méthodologie :

Agile, Scrum, Kanban, ...



Outils :

IDE : PHPStorm, Netbeans, Zend Studio, Eclipse PDT, Scite

Gestion de versions : GIT (Github, Gogs, ...), Subversion (SVN)

Documentation : dokuwiki, javadoc, doxygen

Management de projet : TRAC, LiquidPlanner



OS :

Linux distributions Debian / Ubuntu

Windows 9x/2000/XP/Vista/7/10

Mac OS X (+ OS X Server)

Ms-Dos



CMS :

Magento, Change, Wordpress, Drupal



Autre :

Photoshop, Cubase, Bash, ...



