Sabrina BERTOLO

Forte de vingt ans d'expériences, dans l'univers de la cosmétique et du luxe , j'ai développée mes compétences en gestion , management , suivi de sell in et sell out. Développement des marques pour lesquels j'ai travaillé , orienté CA et résultats .

Curieuse de nature, d'autres univers peuvent tout à fait me séduire.



Mes compétences :

budgets

Gestion budgétaire