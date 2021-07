Fabrice BRUNET

Récemment nommé comme responsable d'agence de 3 UTP, étant en charge d'une clientèle haut de gamme et professionnelle. Je souhaiterai developpper et faire bénéficier mes compétences vers d'autres postes spécialisés (conseiller privé ou professionnel).



Riche de mes valeurs humaines transmises par mon environnement familial ainsi que mon parcours professionnel au travers de mes nombreuses collaborations sur différentes activités (manager commercial grande distribution, gestionnaire d'un centre de profit à vocation alimentaire, conseiller bancaire), je dispose d'atouts qui permettent de m'adapter facilement à de nouveaux contextes en ayant toujours la volonté de donner le meilleur de moi même. D'une part afin de satisfaire et répondre au mieux des attentes de mes clients mais surtout de respecter les objectifs en vigueur fixés par mon employeur. Je prône la stratégie dite du "gagant, gagnant" garante d'une relation pérenne et fructueuse entre ces acteurs.



N'hesitez pas à me contacter.



Cordialement.



Mes compétences :

Relationnel facile

Commerce

Organisation du travail

Priorité clients

Assurances de personnes

Volonté d'apprendre et de progresser

Esprit d'équipe

Dynamisme