Sabrina BOTTARI PERETTE

Actuellement Gestionnaire Logements au sein de l’Office Public Plaine Commune Habitat, acteur majeur du logement social sur le territoire de l’agglomération Plaine Commune.



L’obtention d’un Master 2 de Science Politique, spécialité « Conduire et Evaluer les Politiques Publiques », à l’Université Paris XIII, m’a permis d’être formée aux thématiques propres à des secteurs variés (politiques sociales, politique de la ville et des territoires urbains, aménagement du territoire), me permettant d’entrer dans la vie active par le biais d’un enseignement complet.

Effectuer cette formation en situation d’emploi à Interlogement 93 m’a donné l’opportunité de développer des compétences concrètes en matière de conduite de projet et d’évaluation des politiques publiques telles que l’élaboration d’indicateurs de suivi d’activité ou la participation à la rédaction de rapport d’évaluation.

Cet intérêt pour les problématiques liées à l’habitat et plus spécifiquement au logement social né lors de cette mission en apprentissage, s’est développé au cours de mes expériences suivantes au sein d’ICF Habitat La Sablière et de l’OPH de Bagnolet, pendant lesquelles j’ai découvert les différentes activités de gestion locative, vecteur central de la mission de service public attribuée à ce type d’organisme.



L’Office Public pour l’Habitat pour lequel je mets à profit mes compétences ainsi que mes précédentes expériences m’ont permis d’acquérir de nombreux savoir-faire, notamment concernant la conduite de projet, la création d’un lien spécifique avec les bénéficiaires et le travail en partenariat. Ainsi, j’ai développé des qualités relationnelles et d’écoute, un sens de l’organisation et une rigueur méthodologique, indispensables dans ce type de fonction.

Consciencieuse et diplomate, je suis une collaboratrice fiable.



Mes compétences :

SNE

ULIS NG

Secteur de l'habitat

IKOS

Immoware

SYPLO

Procédures d'attribution de logements

Réglementation HLM

Sens du service public

Pack Office

Politique publique

Anglais