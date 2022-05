Sabrina BOUYLAGHMANE

Diplômée d'un Master en Marketing Stratégique j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que chargée d’études au sein du service Shop Food and Services de la société TOTAL où j'ai pu effectuer des missions de trade marketing, reporting et marketing opérationnel. Forte de cette expérience j'ai développé mon goût pour l’analyse et l'opérationnel.



J'ai passé quelques temps à Londres par la suite avant d'intégrer le laboratoire d'innovation 3ie dans l'objectif de me familiariser au monde digital et à la gestion de projet.

Je travaille à présent en tant que consultante PPM pour le compte du client Schneider Electric dans le cadre de la migration du logiciel de gestion de projet Sciforma.



Dynamique, rigoureuse, organisée, j'apprécie travailler en équipe.



Mes compétences :

Reporting

Microsoft Excel

Marketing opérationnel

Études marketing

Microsoft Office

HTML

Community management

CSS 3

Méthode agile

Workshop

Trade marketing