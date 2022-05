Sabrina CREPIN

Assistante de Gestion depuis plus de 14 ans, curieuse, dynamique, organisée et appréciant le travail en équipe. Je cherche à étendre mes compétences et à mettre à votre profit mes qualités professionnelles pour le bon fonctionnement de votre entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ressources humaines

Dynamique

Recrutement

Autonomie

Facturation

Organisation du travail

Accueil physique et téléphonique

Aisance relationelle

Internet

Microsoft Outlook

Communication

Microsoft Office