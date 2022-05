Sabrina DELCROIX

Développeur web et programmeur analyste de passion et diplômée d'un DUT informatique international, je suis à la recherche d'opportunités et actuellement disponible en veille passive. De nature très curieuse, j'apprécie les challenges et l'innovation ainsi que toutes les portes qu'ouvrent le développement web à d'autres domaines, l'infographisme par exemple par l'utilisation de Photoshop.



J'ai une expérience professionnelle du CMS Joomla!, du développement en PHP/jQuery et j'ai acquis de bonnes bases en responsive design via les technologies HTML5/CSS3 ainsi que l'apprentissage du développement iOS 6 et Flex lors d'un précédent stage. Idéalement j'aimerais tirer profit professionnellement des frameworks tels que Symphony ou Django et augmenter mon expérience développement de site web pour devices mobiles et desktop.



Ayant fait l'expérience des start-up, j'aimerais idéalement intégrer d'autres structures afin de mieux me positionner sur le marché du travail ainsi qu'affiner mes objectifs futurs. Je souhaiterais travailler sur Toulouse ou environs et être à 30-45mn de transports maximum par jour, j'ai également eu la chance d'avoir une expérience positive en télétravail à hauteur de deux jours ou plus par semaine que j'aurais plaisir à renouveler si besoin.



Dernière mise à jour : 06/12/2013



Mes compétences :

HTML 5

XML/XSLT

CSS 3

SQL

IOS development

POO

Unix/Linux

Ruby

Apple iOS

UML

PHP 5

Joomla!

JQuery

MySQL

JavaScript

Responsive design

Python Programming

Objective C

FLEX

Adobe Photoshop

PhoneGap

Ergonomie

Intégration web

ActionScript 3