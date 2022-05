Sabrina DENIAUD

Actuellement en poste chez SAVEBAG, en tant qu'approvisionneur /logisticien. (maroquinerie de luxe et bagages de voyage)



Avant cela, Responsable Opérationnelle Transport Aval pour le Groupe Beaumanoir (enseignes Cache Cache, Breal, Scottage, Bonobo, Morgan, La City), ma mission est entre autre de veiller au bon déroulement de la distribution des colis, en départ des 5 entrepôts du Groupe et à destination des magasins, France et Export :

- intermédiaire entre les transporteurs et le réseau interne

- recherche de solutions Transport (lots d'ouverture, réassorts, opérations spécifiques pr les soldes...)

- suivi des colis et litiges transport

- émission des documents Export

- gestion du transport e-commerce pour les enseignes du groupe et les clients externes

...



Mes compétences :

Transport

Export

Administration des ventes

Import

Logistique

E-commerce