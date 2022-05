Sabrina DESPOUX

Chargée de projet et Directrice d'étude, actuellement à la recherche d’un nouveau défi, j’ai acquis ces dernières années des compétences en gestion de projet, en développement et validation de méthodes analytiques, en bioanalyse et en management d’équipes. J’ai également développé une maîtrise des outils chromatographiques tels que l’ICP-MS, LC/MS(MS) et GC/MS(MS).

Titulaire d'un Master 2 en Chimie, j’ai également suivi une formation sur l’élaboration de la qualité et de la sécurité alimentaire à l’E.N.S.A.T de Toulouse, qui m’a permis de développer mes compétences en qualité positive, en sécurité des aliments, dans le fonctionnement d’un organisme certificateur et la mise en place de certifications.

Je recherche aujourd'hui un poste enrichissant et responsabilisant. J’ai envie de rejoindre une entreprise ambitieuse et de porter avec elle un projet motivant.









Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Chromatographie

Études cliniques

Bioanalyse