Sabrina DIEHL

Mon parcours professionnel s'est fait essentiellement dans le secteur du commerce, plus en détail dans la gestion de multi-sites en téléphonie mobile et dans l'encadrement de personnel. Durant mon expérience j'avais pour mission de manager une force de vente sédentaire sur le pilotage de l'activité commerciale et la gestion administrative de ma région, le recrutement et la formation des équipes. Mon objectif était de développer commercialement la région en maintenant une gestion administrative saine. Mon expérience professionnelle et ma formation m'ont permis de transmettre mon savoir faire à mes managers afin de les faire monter en compétence pour aller chercher la performance à tout niveau. Lors de ma dernière expérience de responsable des ventes sur le secteur grand ouest, j'ai géré jusqu'à 5 régions dont 5 chefs des ventes, 4 animateurs régionaux et 3 promoteurs des ventes. Mon poste s'est élargi et m'a demandé plus de hauteur dans ma fonction. Ma mission était d'accompagner les responsables régionaux sur le terrain, de m'assurer de la bonne descente de la stratégie commerciale , de l'aspect financier et du respect du concept que demander l'opérateur et de les accompagner sur la partie organisationnelle pour leur permettre de grandir. L'organisation de séminaires, de réunions téléphoniques me permettait de les motiver au quotidien et de les faire monter en compétence sur la création d'outils, de techniques de vente et de management . La fonction m'a permis de découvrir et d'approfondir mes connaissances juridiques et financières puisqu'au rachat d'SFR par NUMERICABLE, la conduite au changement était de rigueur. Aujourd'hui, je suis à la recherche active d'un poste d'encadrement dans le commerce sur le secteur Bretagne puisque c'est mon domaine de compétence, tout domaines d'activités confondus, puisque je suis convaincue que le savoir faire s'acquiert , le savoir être beaucoup moins.



Mes compétences :

Back office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Entretiens professionnels

Business planning

Recrutement cadres