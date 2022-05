Sabrina DJE

CTI Formation est spécialisé depuis 20 ans dans les métiers de l’informatique, des arts graphiques et du bureau d’études. Ma volonté est de promouvoir cette expertise, qui a fait la renommée de l'établissement, tout en développant le champ de l’organisation industrielle et du développement durable, véritables enjeux économiques pour nos entreprises dans les années à venir.



Reposant sur des valeurs qui positionne le stagiaire au centre de nos préoccupations, CTI Formation a pour mission de tout mettre en œuvre afin de répondre au mieux aà vos besoins de formation.

Cette réponse implique une professionnalisation de nos parcours issue d'une veille permanente des évolutions du marché et des pratiques de nos clients.

Cette mise en œuvre individualisée permet aux stagiaires de la formation professionnelle de mettre à jour les compétences indispensables à l'évolution de leur poste.

Pour les stagiaires en poursuite d'étude ou en recherche d'emploi, CTI formation est un réel tremplin vers l'insertion professionnelle au travers notamment du contrat de professionnalisation.



La vocation du Centre s'inscrit dans une démarche de « progrès continu » et dans l’esprit de relations partenaires.



En matière de formation, CTI diffuse une large gamme de programmes:

- Conception CAO et Design Industriel : Autocad, 3D Studio Max, Catia V5, Pro Engineer, Solidworks, Sketchup, See-Electrical, ...

- Arts graphiques et Webdesign : Indesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, gestionnaires de contenus (Joomla, WordPress, … ), langages Web, Responsive Design, …

- Informatique réseaux et développement : technologies Microsoft (parcours MCSA - MCSE) - Linux et Cisco (CCNA), Windev, Java, C++, C#, UML, Merise

- Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Outlook



Nous serions ravis de répondre à vos besoins et échanger sur vos projets, ou vous accueillir sur nos prochains stages, n’hésitez pas à nous contacter.



Mes compétences :

Développement web

Développement d'Applications

Contrat de professionnalisation

Conseil

WEB

Informatique

Bureau d'études

Recrutement

Arts graphiques

Formation professionnelle continue

PAO

CAO/DAO