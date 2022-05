Valerie VILLEMINEY

Exerce dans les domaines de la sécurité et de la formation depuis près de 15 ans.



Pluridisciplines et complémentarités professionnelles font la force de mon profil.

Mettre en relation mes compétences techniques (connaissance du terrain et du métier), et mes connaissances théoriques (en permanence mises à jour pour mieux les enseigner) pour toujours être en quête de perfectionnement et d'évolution.



Actuellement, contractuelle pour l'éducation nationale, je me spécialise dans le domaine de l accompagnement et de l aide humaine pour des personnes en situation de handicap, dans le but de mettre un plus à mes compétences et expériences, et pouvoir répondre à de nouvelles propositions et perpectives professionnelles.



Mes compétences :

relation et conseil à l'entreprise

tutorat des apprenants

gestion de projet

gestion Ressources Humaines

recrutement

suivi Ressources Humaines et Formations

pédagogie

Auteur de manuels de formation