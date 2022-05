Sabrina DOUCHET

13 années d'expérience dans le milieu de l'insertion professionnelle, en contact avec les demandeurs d'emploi, les entreprises, les organismes de formations et partenaires sociaux. Réellement engagée dans mes missions. Un premier poste de chargée de relation entreprises pour un prestataire pôle emploi, puis plusieurs années sur un poste de conseillère en insertion professionnelle. Suite à un passage de plusieurs mois en OPCA, J'ai eu pour fonction, de 2013 à 2014, d'intervenir en tant que conseillère Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territorialisée auprès des entreprises de la filière Agroalimentaire pour une MDE.

A compter de 2015, je suis en charge du dossier "Alternance" au sein de la mission locale.

Quelle chance jusqu'ici d'être intervenue sur une grande diversité de dossiers!



Mes compétences :

Ecoute

Investissement

Prise d initiative

Professionnalisme

Sens des responsabilités

Travailler En Réseau

Conseiller/accompagner

Analyser et Poser un diagnostic

Faire des préconisations