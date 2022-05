Je dispose d'une expérience significative et variée dans la gestion immobilière.



* 11 ans sous la casquette bailleur ou agissant pour le compte de tiers investisseurs, et

* 4 ans sous la casquette preneur utilisateur.



Je suis autonome et consciencieuse.



Mes compétences :

Gestion immobilière

Immobilier

Cinéma

Dynamique