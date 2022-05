Sabrina ESTEVES

Actuellement en stage a la Caisse d'épargne en tant que conseillère commercial pour une duree de 3 mois dans le but de valider mon année en Licence professionnelle management opérationnel et entreprenariat a l'IUT de Valenciennes.

Je suis à la recherche d'un poste de conseillère commerciale afin de débuter fin août.

Je suis souriante, sociable et sérieuse.

Si vous avez besoin d'informations a mon sujet n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Sage

Microsoft Access